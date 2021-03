Manchester United-Milan: presenza numero 100 per Castillejo in rossonero

Milan, sono 100 le gare di Castillejo in rossonero

Samuel ‘Samu’ Castillejo, in occasione di Manchester United-Milan ad ‘Old Trafford‘, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, ha collezionato la sua presenza numero 100 in assoluto con la maglia rossonera.

Castillejo è giunto a Milano nell’estate 2018 dal Villarreal per 18 milioni di euro (comprensivi del cartellino di Carlos Bacca). Ha disputato, finora, 75 gare in Serie A con il Diavolo. Poi 16 in Europa League e, infine, 9 in Coppa Italia.

Sono 10 i gol complessivi di Castillejo con la maglia del Milan in tutte le competizioni alle quali ha preso parte. Segui QUI il live testuale del match Manchester United-Milan >>>