Lille-Milan, Tonali: “Oggi abbiamo mostrato di poter giocare senza Ibra”

Lille-Milan, le dichiarazioni di Tonali nel post-partita

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Lille-Milan, gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Tonali.

Sul pareggio: “Siamo passati in vantaggio meritatamente, non l’abbiamo dominata ma tenevamo bene la palla, per questo siamo dispiaciuti per il risultato”.

Sull’assenza di Zlatan: “Ibra aiuta ed aiutano le sue qualità e le sue giocate. Giocare con un campione come lui è sempre più semplice ma oggi abbiamo dimostrato di poter giocare da grande squadra anche senza di lui”.

