Lille-Milan, Donnarumma: “Ibra? Chi gioca al suo posto merita di giocare qui”

Lille-Milan, le dichiarazioni di Donnarumma nel post-partita

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Lille-Milan, gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Donnarumma.

Sulla partita: “Potevamo vincerla, abbiamo preso un gol evitabilissimo. Sono un po’ amareggiato. Ma va bene non perdere. Ora abbiamo due finali: il nostro destino lo decideremo noi”.

Sull’assenza di Zlatan Ibrahimović: “Sicuramente Ibra è un fuoriclasse, ci dà una grande mano. Però chi subentra sono bravi giocatori che meritano di giocare nel Milan. Non ci faranno sentire gran parte della sua mancanza, sono sicuro che daranno tutto per non far sentire la mancanza di Ibra”.

Sull’indossare la fascia di capitano: “Un orgoglio essere capitano del Milan, però la fascia è di Alessio. Gliela consegnerò già domenica, probabilmente. Però ti dà qualcosa in più”.

Sulla scomparsa di Diego Armando Maradona: "Maradona è tutto, è il calcio. È tutto per i napoletani. Ieri appena atterrati c'è stata questa brutta notizia, mi ha sconvolto. Un abbraccio a tutti i suoi familiari".