ULTIME NOTIZIE EUROPA LEAGUE – Soddisfazione enorme per Jesus Suso, che vince il suo secondo trofeo in carriera, dopo la Supercoppa Italiana conquistata con il Milan a Doha nel 2016. L’esterno d’attacco, trasferitosi in Andalusia a gennaio, è partito titolare nella finale contro l’Inter ed è stato sostituito al minuto 77′ da Franco Vazquez. Ecco il suo post Instagram in cui posa con la coppa prima e con la medaglia d’oro poi:

“Campioni! Andiamo Siviglia!!”