Europa League, Rio Ave-Milan: i precedenti rossoneri con squadre portoghesi

I precedenti con le portoghesi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il match Rio Ave-Milan, playoff di Europa League, decreterà quale tra le squadre approderà ai gironi della competizione. Una prima assoluta per i due club, che non si sono mai scontrati nella loro storia. Il Milan, però, ha affrontato per ben 18 volte diverse squadre portoghesi. Il bilancio parla chiaro a favore dei rossoneri: 10 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte e ben 11 clean sheet. Le uniche due sconfitte sono arrivate in casa, sempre contro il Porto: nel 1979/1980 per 0-1 (primo turno della Coppa dei Campioni) e nel 1996/1997 per 2-3 (fase a gironi della Champions League).

ECCO L’OFFERTA DEL MILAN PER DALOT >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>