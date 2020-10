Europa League, Rio Ave-Milan: nessun precedente tra i due club

Prima assoluta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’attesa sta per finire: il Milan, questa sera, conoscerà il suo futuro in Europa League. Dopo aver battuto lo Shamrock Rovers e il Bodo/Glimt, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a superare l’ultimo ostacolo che la separa dai gironi della competizione europea: il Rio Ave. La squadra portoghese, che nello scorso turno ha eliminato il Besiktas, ha tutto da guadagnare e, come ha detto l’attaccante Bruno Moreira, farà di tutto per realizzare il sogno di passare il turno. Quel tra Rio Ave e Milan è un match inedito, una prima assoluta: le due squadre non si sono mai incontrate nella storia. Chi la spunterà? Appuntamento a stasera per la risposta.

