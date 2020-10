Europa League – Rio Ave-Milan 2-1: Gelson Dala gela i rossoneri

Europa League, Rio Ave-Milan: il gol di Gelson Dala

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – L’attaccante angolano Gelson Dala, dopo pochi secondi del primo tempo supplementare, ha segnato un gol pesante in Rio Ave-Milan. Il rapido calciatore, approfittando di una disattenzione, colossale, della difesa rossonera, si è involato verso l’area di rigore e, in diagonale, ha battuto Gigio Donnarumma sul palo più lontano. Rio Ave-Milan 2-1 a Vila do Conde. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH IN PORTOGALLO >>>