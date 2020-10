Europa League, Rio Ave-Milan: il gol di Saelemaekers

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – Alexis Saelemaekers, al 51′, ha portato in vantaggio i rossoneri durante Rio Ave-Milan. Stoccata imparabile sul primo palo dell’esterno belga sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Secondo gol per Saelemaekers con la maglia del Diavolo dopo quello segnato al Bologna lo scorso luglio. Rio Ave-Milan 0-1 al Vila do Conde. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH IN PORTOGALLO >>>