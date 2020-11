Europa League – Milan-Lille, Castillejo: “Obiettivi alti con la mentalità di Ibra”

Europa League, Milan-Lille: le dichiarazioni pre-partita di Castillejo

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Castillejo: “Ogni partita per noi è una finale. Questo Milan non mi stupisce per niente. Abbiamo giocatori giovani che vogliono lavorare, con mentalità come quella di Ibra, che ha portato nello spogliatoio la voglia di vincere e di raggiungere i nostri obiettivi che quest’anno sono alti”.

