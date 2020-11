Milan-Lille, le formazioni ufficiali: così in campo in Europa League

Europa League, Milan-Lille: le formazioni ufficiali di Pioli e Galtier

MILAN-LILLE FORMAZIONI UFFICIALI – È quasi tutto pronto, a San Siro, per Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. I tecnici Stefano Pioli e Christophe Galtier hanno diramato le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo le due squadre. Vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández: Tonali, Kessié; Castillejo, Krunić, Brahim Díaz; Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Çalhanoğlu, Hauge, R. Leão, D. Maldini, Rebić. Allenatore: Pioli.

LILLE (4-4-2): Maignan; Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradarić; Ikoné, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Djaló, Fonte, Pied, Reinildo, André, Soumaré, Niasse, Yilmaz, Lihadji, T. Weah. Allenatore: Galtier.

MILAN-LILLE, LE CURIOSITÀ SUL MATCH DEI ROSSONERI IN EUROPA LEAGUE >>>