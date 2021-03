Europa League, Manchester United-Milan 0-0: forti dubbi sul gol annullato a Kessie | LIVE

Manchester United-Milan, gli episodi da moviola ad ‘Old Trafford’

Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, è un match molto importante per i rossoneri di Stefano Pioli. Il Diavolo si presenta all’appuntamento europeo, però, privo di molti dei suoi calciatori migliori. Su tutti, Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić. Analizziamo, dunque, l’operato, minuto per minuto, dell’arbitro sloveno Slavko Vinčić e dei suoi collaboratori. Focus sugli episodi da moviola di Manchester United-Milan.

5′ – GOL ANNULLATO A LEAO – Fuorigioco del portoghese che si invola verso la porta avversaria e calcia in porta. Netta la posizione irregolare.

11′ – GOL ANNULLATO A KESSIE – Splendido il gol di Kessie che nasce direttamente da fallo laterale. Per l’arbitro l’ivoriano controlla con la mano prima di tirare verso la porta. Episodio più che dubbio.

18′ – AMMONITO SAELEMAEKERS – Il belga prova ad anticipare Alex Telles, ma lo colpisce nettamente sulla caviglia. Giallo giusto.

34′ – CONTATTO TRA KJAER E MARTIAL IN AREA – L’attaccante dello United cade in area, ma il danese lo contiene in maniera assolutamente regolare.

44′ – ANCORA CONTATTO MARTIAL-KJAER – Il francese si lascia andare ancora con molta facilità a contatto con Kjaer. Fallo inesistente.

Segui qui il LIVE TESTUALE del match Manchester United-Milan >>>