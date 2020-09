Europa League – Ecco i convocati di Pioli per Rio Ave-Milan

Europa League, i convocati di Pioli per Rio Ave-Milan

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – Dopo l’allenamento di rifinitura, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei convocati per Rio Ave-Milan, playoff di Europa League. La gara si disputerà domani sera, alle ore 21:00, allo stadio di Vila do Conde, in Portogallo. Chi vincerà, accederà ai gironi della competizione. Questo, dunque, l’elenco dei convocati del tecnico rossonero per Rio Ave-Milan.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Brahim Díaz, Kessié, Krunić, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, R. Leão, D. Maldini.

