Europa League, Celtic: Lennon verso l’esonero? La decisione del club

Celtic, la decisione sul futuro di Neil Lennon

ULTIME NOTIZIE – Nelle ultime settimane era girata con insistenza l’ipotesi di un possibile esonero in casa Celtic del tecnico Neil Lennon. Tuttavia, il club scozzese, attraverso una nota ufficiale pubblicata nel tardo pomeriggio, ha chiarito la propria posizione ij maniera netta. Il Celtic ha ribadito il proprio sostegno e la propria fiducia a Lennon e non ha intenzione di esonerare il proprio allenatore. Ricordiamo che i biancoverdi di Glasgow, giovedì sera, saranno in campo contro il Lille per l’ultimo match del girone di Europa League. Qualora il Milan dovesse vincere a Praga e il Lille non superasse il Celtic allora i rossoneri arriverebbero primi nel girone.

