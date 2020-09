Calhanoglu MVP di Milan-Bodo Glimt di Europa League

MILAN NEWS – Benvenuti sul pianeta Çalhanoğlu. Abitanti: uno, lui. L’MVP di Milan-Bodø/Glimt, autore di due reti e un assist, uomo decisivo nella seconda notte europea di questa stagione. Hakan sale a 3 gol nel 2020/21, tutti in Europa League, a cui aggiungere anche due assist, uno a Ibra a Dublino e uno a Colombo per il 2-1 contro i norvegesi.

In campo per 90 minuti, sempre nel vivo del gioco e sempre in grado di graffiare. 82 palloni giocati, 48 passaggi positivi, 3 tiri nello specchio e un apporto di costante qualità alla manovra. Un plebiscito per lui, eletto con quasi il 90% delle preferenze e ancora una volta MVP dopo Shamrock Rovers-Milan. Bravo Hakan, avanti così!

Fonte: acmilan.com

