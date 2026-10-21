La sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan, in programma domani sera alle ore 21:00 al Vitality Stadium per la terza giornata della League Phase, rappresenta un incrocio quasi inedito sul palcoscenico continentale. Sebbene le due compagini non si siano mai affrontate in una competizione ufficiale della UEFA, esiste un precedente storico e suggestivo che risale a una calda parentesi di calcio estivo di dieci anni fa, quando i rossoneri fecero visita alla formazione inglese per un match amichevole.

L'unico precedente al Vitality Stadium: l'amichevole del settembre 2016

La storica qualificazione delle Cherries e il percorso delle due squadre

Il tabellino storico di Bournemouth-Milan 1-2 (3 settembre 2016)

Il 3 settembre 2016 il Milan, all'epoca guidato in panchina da, scese in campo sul terreno del Bournemouth, allora allenato da(futuro manager del Newcastle). In una sfida disputata durante la sosta per gli impegni delle Nazionali e con le rose ampiamente rimaneggiate, il Diavolo riuscì a imporsi per. I rossoneri sbloccarono il risultato al 64' grazie alla firma di, subendo l'immediato pareggio britannico firmato da Lys Mousset al 66'. Quindi, al 67', fua siglare la rete della vittoria trasformando con freddezza un calcio di rigore.Quella partita rimase un unicum: il Milan nella sua gloriosa storia europea ha visitato spesso l'Inghilterra, ma non ha mai incrociato le armi ufficialmente con il Bournemouth. Per le Cherries si tratta di un appuntamento storico, avendo conquistato la loro prima, storica qualificazione a una coppa europea lo scorso 19 maggio. Al termine di quella stagione 2016-2017, quel Milan "operaio" di Montella agguantò il 6° posto in Serie A tornando in Europa dopo anni di assenza, mentre il Bournemouth - a quel tempo neo-promosso - ottenne un prestigioso 9° posto in Premier League.Di seguito vi riproponiamo i dettagli ufficiali e le formazioni di quell'unico incrocio storico andato in scena nel Regno Unito:

Marcatori: 64’ Suso (M), 66’ Mousset (B), 67’ Niang su rigore (M).

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Allsop (46’ Holmes); Stanislas, Jordan (46’ McCarthy), Mings (46’ Buckley), Harfield (80’ Cummings); Hyndman, Gosling; Grabban, Wilshere (46’ Mousset), Pugh; Afobe. Allenatore: Howe.

MILAN (4-3-3): Gabriel (79’ Plizzari); Abate (91’ Pobega), Paletta, Ely, Vangioni; Suso, Sosa, Pašalić (79’ Curto); Lapadula (61’ Zanellato), Luiz Adriano (46’ La Ferrara), Niang. A disposizione: Spinelli, Careccia, Zecchetti. Allenatore: Montella.

Arbitro: Linington.