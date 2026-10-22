Il Milan si prepara ad affrontare il Bournemouth in Europa League, ma dall'altra parte non c'è alcuna intenzione di partire battuti. Bill Foley, proprietario del club inglese, ha parlato della sfida contro i rossoneri in un'intervista a talkSPORT, mostrando grande fiducia nella propria squadra e nelle ambizioni europee.

Foley: "Un onore giocare contro il Milan"

"Un onore giocare contro di loro: il piccolo Bournemouth che affronta il Milan", ha dichiarato Foley, sottolineando il prestigio di una partita che rappresenta un appuntamento importante per la storia recente del club inglese.

Il proprietario ha ricordato anche le ambizioni che accompagnano il suo progetto. Al momento del suo arrivo, aveva previsto che il Bournemouth sarebbe riuscito a raggiungere il calcio europeo entro cinque anni. Un traguardo arrivato prima del previsto, dopo appena tre stagioni.

Foley si aspetta inoltre ulteriori progressi rispetto alla scorsa annata e considera la squadra giovane e competitiva, pur sottolineando la necessità di trovare maggiore continuità nei risultati.

"Meritiamo di vincere": la fiducia del proprietario

Alla domanda sulle possibilità di battere il Milan, Foley non ha nascosto la propria convinzione: "Non credo sarebbe una cosa sorprendente. Penso che meritiamo di vincere: giochiamo in casa e i nostri tifosi sono entusiasti".

Il dirigente ha evidenziato anche l'importanza del sostegno del pubblico e la crescita delle strutture del club. Il Vitality Stadium, che attualmente può ospitare circa 11.000 spettatori, dovrebbe essere ampliato fino a raggiungere una capienza di 18.000 posti entro la prossima estate.

Foley crede nell'Europa League

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Le ambizioni del Bournemouth non si fermano alla sfida contro il Milan. Foley ritiene che la squadra possa arrivare lontano nella competizione europea, pur evitando di sbilanciarsi su una previsione definitiva.Il proprietario ha inoltre espresso fiducia nel lavoro di Marco Rose, arrivato in panchina dopo l'addio di Andoni Iraola. Secondo Foley, la squadra sta crescendo e può migliorare ulteriormente nella seconda parte della stagione.

Per il Milan, dunque, l'impegno contro gli inglesi si preannuncia tutt'altro che semplice: il Bournemouth vuole sfruttare il fattore campo e affrontare i rossoneri con la convinzione di poter conquistare il risultato.