Il Bournemouth si avvicina alla sfida contro il Milan in Europa League attraversando una stagione dai due volti. Da una parte, i risultati europei hanno restituito entusiasmo alla squadra di Marco Rose; dall’altra, il percorso in Premier League è stato finora complicato, con errori difensivi, occasioni sprecate e una classifica che non rispecchia le ambizioni del club. Le assenze di Alex Scott ed Eli Junior Kroupi rappresentano inoltre un problema per il tecnico tedesco.

Bournemouth, il gioco di Rose tra pressing e transizioni veloci

Dopo l'addio di Andoni Iraola, passato al Liverpool, il Bournemouth ha scelto Marco Rose per proseguire il proprio percorso di crescita. L'allenatore tedesco ha mantenuto diversi principi della gestione precedente, puntando su una squadra intensa, aggressiva e pronta a pressare gli avversari per recuperare rapidamente il pallone.

Il Bournemouth cerca di sviluppare un calcio verticale, con attacchi rapidi e movimenti che permettono di raggiungere la porta avversaria in pochi passaggi. Il sistema, però, non è ancora sempre equilibrato: la pressione appare meno compatta rispetto al passato e, quando gli avversari riescono a superarla, il centrocampo può concedere spazi pericolosi.

A complicare il lavoro di Rose ci sono anche le energie da gestire in una stagione che, per la prima volta nella storia del club, comprende gli impegni europei. Le difficoltà emerse nel finale di alcune partite hanno evidenziato quanto sia importante trovare un equilibrio tra intensità, organizzazione difensiva e rotazioni.

Tavernier trascina, Antonio Silva convince: chi sta facendo bene

Tra i giocatori che si stanno mettendo maggiormente in evidenza c'è, attualmente tra i principali riferimenti offensivi della squadra. La sua capacità di accentrarsi, cercare la conclusione e inserirsi negli spazi lo rende una delle soluzioni più pericolose a disposizione di Rose. Con quattro reti in campionato, è stato indicato come il miglior marcatore del Bournemouth in Premier League nella fase iniziale della stagione.

Anche Rayan ha mostrato segnali incoraggianti. Il brasiliano - obiettivo di calciomercato del Milan un paio di anni fa - ha trovato la rete in Europa, dimostrando di poter incidere quando riesce a sfruttare gli spazi e puntare la porta. La sua velocità e la capacità di saltare l'uomo possono rappresentare armi importanti, soprattutto contro squadre che lasciano campo alle ripartenze.

Tra le note positive figura inoltre Antonio Silva. Il difensore portoghese aveva offerto prestazioni convincenti prima della difficile gara contro il Chelsea, terminata con una sconfitta per 5-1. Un risultato che non cancella quanto mostrato in precedenza, ma che ha evidenziato come il reparto arretrato debba ancora trovare maggiore continuità.

Evanilson, Kluivert e Álvaro Rodríguez: serve più concretezza

Il rendimento offensivo non è stato altrettanto costante per alcuni dei giocatori chiamati a garantire gol e qualità negli ultimi metri. Evanilson e Justin Kluivert sono stati indicati tra i calciatori che devono migliorare la propria concretezza sotto porta. Il Bournemouth, infatti, ha spesso costruito situazioni interessanti senza riuscire a trasformarle in un numero adeguato di reti.

Anche Álvaro Rodríguez è ancora alla ricerca della migliore condizione. L'attaccante uruguaiano ha trovato il suo primo gol con la maglia delle Cherries trasformando un rigore contro lo Sturm Graz, ma deve ancora dimostrare di poter essere un riferimento affidabile con continuità.

Il problema, quindi, non riguarda soltanto la produzione offensiva, ma la capacità di capitalizzare quanto costruito. In Premier League, gli errori sotto porta e le disattenzioni difensive sono costati punti preziosi, contribuendo a un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Scott e Kroupi, due assenze pesanti per Rose

Il Bournemouth deve fare i conti anche con l'indisponibilità di Alex Scott ed Eli Junior Kroupi. Il centrocampista inglese è importante per il recupero e la gestione del pallone in mezzo al campo, mentre il giovane attaccante francese aveva rappresentato una risorsa offensiva significativa nella scorsa stagione.

La loro assenza riduce le possibilità di scelta di Rose e limita le alternative in due zone delicate del campo. Scott, inoltre, è stato accostato recentemente al Milan in chiave mercato, un dettaglio che aggiunge interesse alla vigilia della sfida, pur senza che questo implichi una trattativa confermata.

In Europa il Bournemouth ha un altro volto

Se in Premier League la squadra fatica a trovare continuità, in Europa il percorso è stato decisamente più positivo. Il Bournemouth ha conquistato due vittorie nelle prime due gare della fase campionato di Europa League: prima il successo in trasferta (2-1) contro la Real Sociedad, poi il 3-0 contro lo Sturm Graz, nella prima partita europea disputata in casa.

La vittoria contro gli austriaci ha evidenziato anche la capacità di Rose di intervenire dalla panchina: gli ingressi di Rayan, Justin Kluivert e Ryan Christie hanno contribuito a dare maggiore pericolosità offensiva e a consolidare il controllo della gara.

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Il rendimento europeo dimostra dunque che il Bournemouth dispone di qualità e soluzioni per mettere in difficoltà avversari di livello. Per il Milan sarà fondamentale non lasciarsi ingannare dalle difficoltà inglesi in campionato: la squadra di Rose ha già mostrato di poter essere pericolosa quando trova ritmo, fiducia e spazi da attaccare.

Ora, però, per le Cherries arriva un esame importante: giovedì 22 ottobre il Bournemouth sfiderà il Milan in Europa League, con l'obiettivo di proseguire il proprio cammino continentale e confermare anche contro i rossoneri i progressi mostrati nelle prime due giornate.