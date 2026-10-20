Il Milan si prepara ad affrontare il Bournemouth in Europa League, in una sfida che può offrire indicazioni importanti sul percorso europeo dei rossoneri. Gli inglesi arrivano all’appuntamento con alcune assenze pesanti e un momento di forma non particolarmente brillante in campionato. La squadra allenata da Marco Rose, però, ha un’identità tattica ben definita e resta un avversario da non sottovalutare.

Bournemouth, il calcio di Marco Rose: pressing e verticalità

Marco Rose punta su una squadra aggressiva, capace di alzare il ritmo e mettere sotto pressione gli avversari. Il Bournemouth cerca di recuperare rapidamente il pallone per trasformare le riconquiste in occasioni da gol, sfruttando soprattutto le transizioni veloci e le verticalizzazioni.

L’intensità è uno degli elementi centrali del gioco delle Cherries, che provano a rendersi pericolose attaccando gli spazi e portando più uomini in avanti. Questo approccio può mettere in difficoltà il Milan, soprattutto in caso di palloni persi in zone delicate del campo. Allo stesso tempo, però, una pressione superata può lasciare spazi alle ripartenze rossonere: la capacità di leggere questi momenti potrebbe rivelarsi decisiva.

Bournemouth, momento complicato in campionato: Rose perde Scott e Kroupi

Il rendimento del Bournemouth innon è stato finora particolarmente convincente e la squadra è ancora alla ricerca della necessaria continuità: attualmente la squadra è 15esima con una sola vittoria in 7 partite, a fronte di 3 pareggi e 3 sconfitte. I risultati europei, tuttavia, hanno offerto segnali positivi, con le vittorie contro Real Sociedad e Sturm Graz che hanno mostrato le potenzialità della formazione inglese.

Contro il Milan, Rose dovrà comunque rinunciare a due giocatori importanti: Alex Scott ed Eli Junior Kroupi. Il centrocampista inglese è indisponibile per un problema muscolare alla coscia, mentre l’attaccante francese è alle prese con un infortunio al piede. L’assenza di Scott è da segnalare anche in chiave mercato, dal momento che il suo nome è stato accostato recentemente proprio al Milan.

Le due indisponibilità riducono le alternative a disposizione del tecnico tedesco, che dovrà trovare soluzioni per mantenere equilibrio e pericolosità offensiva. Il Bournemouth resta comunque una squadra organizzata e capace di alzare il livello nelle competizioni europee: i rossoneri dovranno sfruttare le difficoltà degli avversari senza sottovalutarne le qualità.

Milan, un’occasione da sfruttare

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Le difficoltà mostrate dal Bournemouth in campionato e le assenze di Scott e Kroupi possono rappresentare fattori favorevoli per il Milan, chiamato a dare continuità al proprio percorso europeo. Sarà fondamentale superare con lucidità la pressione inglese, limitare le palle perse e sfruttare gli spazi che potrebbero aprirsi durante la partita.Rose proverà a imporre il ritmo della sua squadra, facendo leva sull'intensità e sul fattore campo del ''. Per i rossoneri sarà quindi importante gestire il possesso con attenzione e scegliere i momenti giusti per accelerare, cercando di colpire le possibili vulnerabilità difensive delle Cherries.