Milan-Torino, Tonali: “Siamo una grande squadra, ma può non bastare”

Milan-Torino 0-1: le parole di Tonali nel post-partita

Sulla partita del Milan, forse affrontata con troppa convinzione: “Difficile non fare gol dopo una partita del genere, dopo che attacchi per tutta la partita e dal 70esimo giochi a una porta sola. Avevamo convinzione sì perché in campo eravamo in gestione della partita e attaccavamo solo noi. Abbiamo pagato forse l’unica disattenzione durante i tempi supplementari”.