Milan-Torino, Pioli: “Non dobbiamo subire gol e fare tutti qualcosa in più”

Su cosa è mancato al suo Milan : "Un po' di qualità quando abbiamo giocato undici contro undici. Abbiamo fatto una partita decisa, aggressiva, contro un avversario tosto. Ci è mancato l'ultimo passaggio e non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Abbiamo tirato 32 volte, ma certe volte con troppa frenesia. E' un peccato, ci tenevamo. Dovevamo fare qualcosa in più".

Su cosa deve fare ora il Diavolo: "La squadra deve ripartire. Dobbiamo farlo con qualità e idee. Nelle ultime partite siamo stati penalizzati dal risultato, ma non dalle prestazioni. Non dobbiamo subire gol. Ci sono delle difficoltà che dobbiamo migliorare. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa in più".