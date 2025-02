Milan-Roma 2-0 (45′): doppietta di Abraham, qualche sbandamento dietro

Reagisce il Milan all'11', con l'incursione, a destra, di Álex Jiménez, che crea il panico nella retroguardia giallorossa e mette il pallone dal fondo verso il cuore dell'area di rigore per la conclusione dell'accorrente Yunus Musah. Il suo tiro è rimpallato, poi è Christian Pulisic che prova a liberarsi per la botta verso la porta, ma gli ospiti fanno muro ed evitano che il tentativo di 'Capitan America' arrivi dalle parti di Mile Svilar.

Il Milan insiste e, al 16', passa in vantaggio. Tijjani Reijnders, con una botta di destro da fuori area, chiama Svilar alla respinta della sfera sulla sua destra. Il pallone, però, arriva a Theo Hernández che, di sinistro, pesca Tammy Abraham nel cuore dell'area di rigore giallorossa. Colpo di testa, bello e preciso, nell'angolo lontano alla destra di Svilar per il più classico dei gol dell'ex!

La Roma reagisce subito e, al 18', Pisilli prova a servire in area Shomurodov. Il colpo di testa dell'attaccante uzbeko, però, è debole e termina docilmente tra le braccia di Maignan. Ancora Roma, cinque minuti più tardi, con Dybala che serve il pimpante Shomurodov: botta dalla distanza del numero 61 giallorosso e Maignan, un po' incerto, smanaccia la sfera sopra la traversa. Il Diavolo, però, per poco non raddoppia qualche minuto più tardi.

Al 26', sugli sviluppi di un'azione manovrata, Pulisic pesca Tomori in area piccola ospite: colpo di testa del centrale inglese, che anticipa l'uscita di Svilar. Il pallone, però, termina di poco alto sulla traversa. Al 30' Roma ad un passo dal pareggio: cross, dalla sinistra, ben calibrato da Angeliño e colpo di testa di Pisilli che sbatte sulla parte alta della traversa. Poi è Dybala ad impegnare Maignan con un diagonale sul palo più lontano. Il portiere francese si distende sulla sua sinistra e mette in angolo.

La Roma attacca e, al 36', serve un grande intervento difensivo di Tomori a fermare Shomurodov, in area piccola rossonera, a tu per tu con Maignan. Quattro minuti più tardi Tomori stoppa, con il tacco, anche la conclusione da distanza ravvicinata di Dybala. A sorpresa, il Milan raddoppia nel miglior momento della partita per la Roma. Musah - a metà campo in transizione - manda a vuoto Pisilli ed Evan N'Dicka e serve Theo Hernández, che corre verso la porta giallorossa.

Il francese serve Abraham, in posizione regolare, il quale, a tu per tu con Svilar, lo batte con un piatto preciso sul primo palo per il secondo gol rossonero! Maignan dice di no, a Dybala, proprio sul finire del primo tempo. Milan-Roma 2-0 al 45': il Diavolo dovrà continuare così, magari alzando l'attenzione in fase difensiva, per portare a casa la qualificazione. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Roma da 'San Siro' >>>