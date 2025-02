Coppa Italia, Milan-Roma: la diretta della partita | LIVE News

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, dove questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena Milan-Roma, partita dei quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. Nell'attesa del match, ecco - LIVE - minuto per minuto, tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Sérgio Conceicao al confronto con i giallorossi di Claudio Ranieri.