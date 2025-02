Coppa Italia, Milan-Roma: Jimenez a sorpresa titolare. Riposa un big

Come scrive Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Alex Jimenez potrebbe giocare da titolare in Milan-Roma di Coppa Italia

Oggi, mercoledì 5 febbraio alle ore 21:00, il Milan ospita la Roma per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-25. Una gara secca, senza andata e ritorno. I rossoneri arrivano da un derby equilibrato e con tante energie spese. I giallorossi, invece, da un pareggio contro il Napoli, in cui Ranieri ha deciso di fare ampio turnover, inserendo tanti titolari solo nella ripresa. Entrambi i club puntano forte sulla Coppa per potere portare a casa un trofeo. Conceicao potrebbe andare verso una mossa a sorpresa in attacco.