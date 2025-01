Calciomercato Milan, il Real Madrid voleva Jimenez: il futuro dipende da…

Alex Jimenez , dati i tanti infortuni e le poche alternative in rosa, è diventato un titolare del Milan di questa stagione. Lo spagnolo ha ben impressionato con la sua voglia e la sua duttilità tattica. Il giocatore, però, non è del tutto in mano ai rossoneri, anzi. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Real Madrid avrebbe sondato la possibilità di riportare a casa Alex Jimenez già in queste mese di gennaio. Il terzino spagnolo dovrebbe terminare la stagione con il Milan.

Calciomercato Milan, Jimenez: destino in mano al Real Madrid. A gennaio...

I Blancos, si legge, hanno una clausola per ricomprarlo sia nell'estate 2025 (nove milioni) sia nel 2026 (dodici milioni). Jimenez è diventato un titolare di questo Milan e i rossoneri non sono disposti a lasciare partire ora. Il Diavolo lo ha acquistato l'estate scorsa per cinque milioni e adesso ha intenzione di tenerselo stretto almeno fino a giugno quando proverà ad accordarsi con il Real Madrid per non farlo tornare in Spagna. Jimenez è considerato come una pedina importante per il progetto del Milan, anche in futuro, anche se il destino del terzino resta in mano al Real Madrid.