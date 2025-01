Milan, Pellegatti: “Ho avuto gli incubi. Serve migliorare. Jimenez…”

Milan, Pellegatti: "Jimenez tra i migliori. Ho avuto tanti incubi dopo..."

"Leao è stato il migliore in campo. Il Milan, sotto di un gol, ha come un brivido, una scossa. Sul gol del Como ha avuto gli incubi. Poi il gol di Theo e un'altra scossa. Abraham ha dato un pallone geniale a Leao per il 2 a 1. Jimenez è stato tra i migliori in campo, ha un altro passo. Tre punti, certo, ma c'è molto da migliorare. Era importante vincere per tutti. Dal gol del Como fino al pareggio mi sono detto che la stagione fosse stata buttata. Il Milan non ha ancora i 90 minuti completi, ma il quarto posto non è lontano, bisogna migliorare".