Milan, Pellegatti: “Abraham? Errore insopportabile. E Rashford…”

Milan-Cagliari 1-1 , primo stop sulla panchina rossonera per Sergio Conceicao . Dopo la vittoria della Supercoppa italiana , l'allenatore portoghese non riesce a confermarsi alla prima in Serie A e alla prima a San Siro. Una partita difficile, con il Diavolo che non ha brillato, ma che, nel secondo tempo, ha sbagliato tre occasioni da gol solari. Tante le reazioni dopo la fine della gara. Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato della partita sul suo canale 'YouTube'. Ecco le parole del giornalista.

Milan, Pellegatti: "Non è cambiato nulla. Manca l'attaccante. Rashford..."

"Purtroppo non è cambiato nulla. Sei punti in cinque partite. Anche se quelle davanti non corrono, non siamo fermi come loro. C'è più intensità e verticalizzazione. Anche Fonseca ha giocato partite così. Io non so se si tratti di problemi fisiologici. Il gol che sbaglia Abraham è insopportabile. Quello che continua a mancare al Milan è l'attaccante d'area di rigore, che risolve queste partite. Sarà Rashford che ti risolve le cose? Ma non lo so, è un altro giocatore a cui serve spazio. Per ora con Conceicao, Pioli e Fonseca vedo gli stessi errori".