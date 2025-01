Como-Milan 1-2 (90′): Leao-Theo per la rimonta! Quanta fatica

Tanti ammoniti per il Milan, due gialli anche per Jimenez e Musah appena entrati, rossoneri che sembrano in debito d'ossigeno costante. Il Como sembra sempre più frizzante e veloce ad avventarsi sui palloni. 60' grande palla di Reijnders per Jimenez che si invola in porta, ma non trova il tempo per tirare. Cambio di campo e passa in avanti il Como: Diao uno contro uno contro Theo Hernandez, tiro sul primo palo che beffa Maignan. Rossoneri sotto di un gol.

Milan in netta difficoltà e con pochissime energie. Il Como si abbassa a difesa del vantaggio. Entra Gabbia per Thiaw. Dovrebbe essere un problema muscolare anche per il centrale tedesco. Altro infortunio dopo quello di Pulisic nel primo tempo. 71' gol del Milan: cross da calcio d'angolo di Reijnders, la spizza Gabbia. La palla resta lì e la prende Theo Hernandez al volo che batte Butez. Trentesimo gol per Theo che supera Paolo Maldini. Entra Camarda per Fofana. Partita apertissima per gli ultimi 15 minuti più recupero che restano da giocare. 76' gol del Milan! Palla perfetta in verticale di Abraham che trova Rafael Leao. Gran taglio del portoghese che batte Butez in uscita con un grande pallonetto. I rossoneri rimontano.

Dieci minuti più recupero al termine della partita, il Como attacco, il Milan difende e cerca le ripartenze. I biancoblu spingono in avanti e Fabregas si gioca la carta Gabrielloni per gli ultimi 5 minuti della partita. Grande parata di Maignan che salva i rossoneri sul tiro ravvicinato di Cutrone. Belotti e Verdi dentro per il Como. 4 minuti di recupero. Il Milan vince e accorcia sulla Lazio per il quarto posto (ora lontano 5 punti con una partita in meno). C'è ancora tanto lavoro da fare per Conceicao.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>