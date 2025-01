Como-Milan 0-0 (45′): che fatica! Doppia tegola per Conceicao

9' risponde il Milan , azione avvolgente, cross di Emerson Royal, Leao aggancia e trova Fofana . Tiro da ottima posizione, ma troppo centrale e lento. Milan che si è svegliato e cerca di essere pericoloso, ma in difesa rischia sempre lasciando pochi giocatori dietro la linea della palla. Il Como gioca e lo fa anche bene con una circolazione di palla molto veloce e precisa. 17' Theo Hernandez salva praticamente sulla linea anticipando Diao a Maignan battuto. 20' giallo per Morata, era diffidato, non ci sarà contro la Juventus . Giocata superlativa di Leao, ma Reijnders non trova la porta. Butez non si fa battere sotto le gambe, ma che occasione per il Milan .

Milan che va a fasi alterne in questa prima mezzora di gara, ma non trova occasioni continue o gioco. 33' ammonito anche Bennacer. Brutto Milan in queste prime fasi della gara, manovra quasi assente, come le occasioni da rete, meglio il Como tutto sommato. 36' recupero alto del Como, Strefezza in area da solo cerca Cutrone, ma la palla è troppo lunga, che rischio per il Diavolo. I rossoneri fanno tantissima fatica in questo primo tempo, l'unico lampo è arrivato da Leao, ma non basta. 43' giallo anche per Thiaw. Problemi per Pulisic, che ha subito un colpo nella zona della caviglia e del polpaccio. Lo statunitense esce per infortunio. Altra batosta per il Diavolo. Finisce 0-0 il primo tempo.