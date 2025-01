Calciomercato Milan, il Real Madrid bussa alla porta: ecco l’obiettivo dei Blancos

Il Real Madrid bussa alla porta

Secondo quanto riportato da AS, noto giornale sportivo spagnolo, il Real Madrid starebbe guardando con attenzione in casa del Milan. I Blancos, falcidiati dagli infortuni, cercherebbero una nuova pedina nel ruolo del terzino destro e, fra gli obiettivi, vi sarebbe anche Alex Jimenez. Il giovane rossonero, arrivato proprio dal Real Madrid e cresciuto nel vivaio dei Blancos, sarebbe così preso in opzione in attesa di giugno, quando il Real Madrid tenterà l'assalto ad Alexander-Arnold, giocatore di proprietà del Liverpool. Questi, secondo Diario Sport, sarebbero ancora delle ipotesi ma non è detto che, nei prossimi giorni, il club di Florentino Perez non bussi alla porta del Milan per il prodotto del suo vivaio.