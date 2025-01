Calciomercato Milan – Un interessante retroscena su Alex Jimenez

Calciomercato: il terzino del Milan Alex Jimenez, classe 2005, stava per lasciare i rossoneri se non fosse stato per l'exploit che ha avuto.

Il calciomercato invernale è iniziato e non mancano i retroscena riguardanti diverse squadre, tra cui il Milan . In particolar modo, il retroscena riguarda Alex Jimenez , terzino spagnolo classe 2005 che nelle ultime partite si è guadagnato una maglia da titolare . Pochi giorni fa, lo spagnolo ha vinto anche il primo trofeo della sua carriera: la Supercoppa Italiana contro l' Inter .

Come riportato dal sito tuttomercatoweb.com, Jimenez avrebbe potuto lasciare il Milan durante questa finestra di calciomercato. I rossoneri, infatti, l'avevano proposto al Lecce. In estate, il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic disse che il vice di Theo Hernandez era proprio Jimenez. Lo spagnolo, inizialmente, ha giocato principalmente in Serie C col Milan Futuro, dimostrando di essere uno dei migliori nella squadra di Daniele Bonera.