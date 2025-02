Milan-Roma, piccolo allarme per Pulisic e Leao: la verità. Al loro posto …

In vista di Milan-Roma il tecnico Sérgio Conceicao potrebbe dover far fronte ad un paio di allarmi, relativi alle condizioni di Rafael Leao e Christian Pulisic. Nella serata di oggi, mercoledì 5 febbraio, come noto i rossoneri scenderanno in campo allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, alle ore 21:00, per quello che è il secondo quarto di finale della Coppa Italia 2024/2025. Un successo permetterebbe di qualificarsi alla semifinale e quindi di proseguire il proprio cammino in una competizione che potrebbe anche portare ad un trofeo con poche partite ancora da disputare.