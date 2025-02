Milan-Roma, cori e contestazione della Curva Sud: e verso il Feyenoord … | PM News

In occasione di Milan-Roma la Curva Sud rossonera canterà, ma non si placherà la contestazione verso la società: ecco il comunicato

La Curva Sudrossonera ha emesso un comunicato ufficiale attraverso i propri canali social in vista della sfida tra Milan e Roma. Questa sera, infatti, alle ore 21:00, si giocherà il secondo quarto di finale della Coppa Italia 2024/2025 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Un'occasione per gli uomini di Sérgio Conceicao di andare avanti in una competizione che si potrebbe anche puntare a vincere dato il minor numero di partite rispetto alle altre.