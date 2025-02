Alle ore 18:00 in campo per il derby Milan-Inter! Ecco il video del raduno della Curva Sud prima della partita. Cori e striscioni

Alle ore 18:00 tutti in campo per il derby Milan-Inter, partita della 23^ giornata della Serie A 2024-2025. La Curva Sud si è riunita prima della partita per il classico corteo con cori, bandiere e striscioni. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi.