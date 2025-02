Dove vedere Milan-Roma in diretta tv o streaming: Rai o Mediaset?

A che ora gioca il Milan stasera?

Milan-Roma, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Roma, valevole per i quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. Per il Milan di Sérgio Conceicao si tratta della seconda partita stagionale in questa competizione, dopo il successo contro il Sassuolo per 6-1 di inizio dicembre quando ancora in panchina sedeva Paulo Fonseca; la Roma di Claudio Ranieri, invece, ha superato la Sampdoria (4-1 in casa). Entrambe, quindi, arrivano con un'affermazione netta al loro debutto nella coppa nazionale.