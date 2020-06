MILAN NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ nell’intervallo di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Donnarumma: “È una partita dura, ma siamo vivi. Dobbiamo tenere fino alla fine. Dobbiamo mettercela tutta per non prendere gol e per farne uno”. PER CONTINUARE A SEGUIRE IL LIVE DEL MATCH TRA BIANCONERI E ROSSONERI, CLICCA QUI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓