Juventus-Milan, Bonucci: “Primo obiettivo centrato. Su Ronaldo …”

JUVENTUS/MILAN NEWS – Leonardo Bonucci, difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ al termine di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Bonucci:

“L’importante era passare il turno ed andarci a giocare il primo obiettivo a Roma mercoledì. Emozioni strane, dopo 90 giorni, in uno stadio vuoto. E’ stato difficile all’inizio, poi abbiamo giocato bene. Nella ripresa ci siamo allungati, perso in palleggio. Il Milan ha giocato bene in 10 contro 11”.

“Abbiamo pareggiato, è vero, ma l’obiettivo era andare a Roma – ha proseguito Bonucci – L’errore di Cristiano Ronaldo? Anche i grandi sbagliano. Per noi è importante in ogni situazione, mette in apprensione le difese. Oggi è stato sfortunato, bravo Gigio a toccarla. Ma vedremo una grande Juve ed un grande Ronaldo”.

“Ci siamo levati di dosso un momento buio della nostra vita, abbiamo dato una gioia ai tifosi, gli dedichiamo la finale sperando di poter dedicar loro altro mercoledì”. PER IL TABELLINO FINALE DEL MATCH TRA BIANCONERI E ROSSONERI, CLICCA QUI >>>