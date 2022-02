“ITALIA 110 E LODE”, presente Roberto Mancini | News

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, è presente al 'Meazza' ad assistere Milan-Lazio

In occasione della partita Milan-Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia “Frecciarossa”, il CT della Nazionale Italiana Campione d’Europa Roberto Mancini, insieme al team manager degli Azzurri Lele Oriali, ha fatto visita alla mostra “Italia 110 e lode”, l’esposizione interamente dedicata alla storia degli azzurri e ospitata all’interno del San Siro Museum. Gli occhi del tecnico marchigiano si sono soffermati sui tantissimi cimeli della storia azzurra prima di prendere posto in tribuna autorità per assistere al match.