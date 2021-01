Inter-Milan, Pioli: “Espulsione decisiva. Perso un obiettivo stasera”

Inter-Milan, le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Pioli.

“Ho avuto le risposte che volevo, ma ci tenevamo a fare bene e a passare il turno. Abbiamo le qualità per fare bene e credo che lo faremo. Abbiamo avuto generosità fino all’ultimo. La squadra ha voluto giocare con intensità, quella che ci è mancata contro l’Atalanta. Espulsione di Zlatan decisiva, ma la squadra non si è abbattuta. Oggi abbiamo perso un obiettivo, ma ne abbiamo altri due ancora più importanti. Continueremo a lavorare come stiamo facendo, perché il girone di ritorno sarà ancora più complicato”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>