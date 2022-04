Inter-Milan, Inzaghi: “Volevamo la finale. Gol annullato? Non ho visto”

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' dopo il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Sulla chiusura del cerchio: "Parlerei di una partita importante che volevamo vincere. Solo on una vittoria potevamo andare in finale. E' un segnale importante contro una squadra di valore che ci ha creato problemi".

Su Lautaro Martinez: "Io penso che Lautaro è stato bravissimo stasera in quelle occasioni. No è mai stato un problema, poi ci sono momenti dei giocatori che riesci sempre a segnare o segni meno. Con i gol in campionato, Coppa Italia e Champions è nella media . Ora non deve mollare".