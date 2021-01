Inter-Milan, Conte: “Loro squadra forte, non sono solo Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE INTER MILAN – Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan. “Dal punto di vista psicologico domani c’è il passaggio del turno è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo massimo rispetto”, esordisce il tecnico salentino.

“Servirà una prova di squadra – continua l’allenatore nerazzurro -. Ibrahimovic è un giocatore importante per il Milan, ma credo che questo Milan non sia solo Ibrahimovic, è una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente che sta facendo cose importanti. Il derby di andata è stata una partita dove ci siamo trovati sotto per 2-0, poi abbiamo segnato, abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. Penso che non solo domani ma in generale, dobbiamo essere molto più cinici e determinati soprattutto quando arriviamo all’ultimo passaggio, alla conclusione, quello sarà importante, essere determinati e decisivi soprattutto quando si arriva in zona gol”.

Su Lukaku e Lautaro: “Sono contento della partecipazione e dell’abnegazione che loro hanno durante tutta la partita, poi magari ci sono momenti più o meno fortunati per un attaccante. L’importante è che ci sia sempre grande partecipazione e abnegazione e questo da parte loro c’è sempre”.

