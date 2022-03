Fiorentina-Juventus 0-1, la decide Venuti con un autogol nel finale / News

È appena terminata Fiorentina-Juventus, gara valida per le semifinali d'andata della Coppa Italia. I bianconeri la spuntano nel finale

È appena terminata Fiorentina-Juventus, gara valida per le semifinali d'andata della Coppa Italia. Occhi che sono stati puntati per 90 minuti sul ritorno al 'Franchi' del grande ex Dusan Vlahovic. L'accoglienza ostile del suo vecchio stadio e i tanti fischi a lui indirizzati per tutti la partita hanno forse influito su una prestazione non positiva del serbo. La Viola mette in campo un'ottima prestazione e va vicino al gol in diverse occasioni, ma i bianconeri non solo tengono duro, ma riescono perfino a beffare i padroni di casa. La decide, infatti, un autorete di Lorenzo Venuti scaturito da un cross velenoso di Juan Cuadrado. Appuntamento ad aprile allo Stadium per la gara di ritorno.