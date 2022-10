Coppa Italia, il Monza agli Ottavi: decisivo il pirotecnico 2-3 all’Udinese

Gara pirotecnica in quel di Udine. Il Monza, prossimo avversario del Milan in Serie A, passa agli Ottavi di Finale di Coppa Italia grazie al 3-2 rifilato all'Udinese. I brianzoli, al minuto 45', passano in vantaggio grazie al gol di Mattia Valoti. I padroni di casa però, nel secondo tempo, ribaltano il risultato con la doppietta del difensore Nehuen Perez. Partita finita? Nemmeno per sogno, perché la squadra di Raffaele Palladino effettua il contro sorpasso con le reti di Salvatore Molina e Andrea Petagna. Galliani paragona Van Basten alla Madonna: le dichiarazioni d'amore nei confronti del 'Cigno'