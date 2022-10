Coppa Italia, Sampdoria-Ascoli come Rio Ave-Milan: termina 11-10 ai rigori

Questo pomeriggio, alle 18.00, è andato in scena il match tra Sampdoria e Ascoli valevole per i sedicesimi della Coppa Italia. Una gara incredibile quella vista a 'Marassi', in quanto la partita è terminata 2-2 ai tempi supplementari e terminata 11-10 ai calci di rigore in favore dei blucerchiati. Le reti portano le firme di Verre e Caputo per la squadra di Stankovic, mentre di Collocolo e Donati i gol dei bianconeri. Fatale l'errore dagli undici metri del portiere dell'Ascoli Guarna, il quale si è fatto ipnotizzare da Contini.