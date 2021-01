Coppa Italia, Milan-Torino 0-0 al 45′: poche emozioni a San Siro

Coppa Italia – Milan-Torino al 45′: ecco com’è andato il primo tempo

MILAN TORINO ULTIME NEWS – Appena terminato a San Siro il primo tempo di Milan-Torino, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Vediamo come sono andati i primi 45 minuti. Pochi sussulti degni di nota finora, con Zlatan Ibrahimovic che ha sfiorato il gol con un tiro al volo dopo un movimento sospetto sul filo del fuorigioco. Anche i granata si sono affacciati davanti soprattutto con Gojak, che ha impegnato Tatarusanu con il sinistro. Appuntamento al secondo tempo: se il risultato non si sbloccherà si andrà ai supplementari.

