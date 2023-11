Milan-Cagliari si giocherà il 3 gennaio a San Siro | Coppa Italia News

Nella giornata di mercoledì 1 novembre il Cagliari ha superato l'Udinese in Coppa Italia, prenotando in questo modo il turno successivo contro il Milan. Il match degli ottavi di finale tra i rossoneri di Stefano Pioli e i rossoblù di Claudio Ranieri si giocherà alle ore 21 di mercoledì 3 gennaio 2024 allo stadio 'San Siro'. La diretta televisiva è prevista su 'Mediaset' e in modo particolare su 'Canale 5'. LEGGI ANCHE: Milan-Udinese. Pioli in conferenza. Tra infortuni, mercato e tanto altro