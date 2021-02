Coppa Italia, Inter-Juventus 1-2: il primo round va ai bianconeri / News

Coppa Italia, Inter-Juventus: vittoria bianconera

E' appena andata in archivio la prima semifinale d'andata di Coppa Italia. Alla Juventus il primo round, dopo un inizio in salita. I nerazzurri vanno a segno con Lautaro Martinez, ma devono cedere alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, prima sigla un rigore dopo un contatto tra Ashley Young e Juan Cuadrado, poi mette la freccia per il sorpasso sfruttando un errore grossolano di Alessandro Bastoni. Ancora però nulla è deciso: l'ultima parola spetterà al match di ritorno all'Allianz Stadium di Torino.