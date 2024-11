Real Madrid-Milan: il gesto importante di Gabbia e Florenzi

Ci sono degli sviluppi in casa Milan in vista della partita di domani contro il Real Madrid: Gabbia e Florenzi volano con la squadra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sono sviluppi significativi in casa Milan in vista della cruciale partita di domani sera in Champions League contro il Real Madrid. Nonostante gli infortuni che li tengono lontani dal campo, Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi voleranno con la squadra a Madrid.