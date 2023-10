PSG-Milan, la UEFA aprirà un caso disciplinare per l’uso dei fumogeni

Nel corso del match tra PSG e Milan , che ha regalato emozioni in campo nonostante la sconfitta dei rossoneri di Stefano Pioli , si è assistito ad un altro spettacolo sugli spalti. La Virage Auteuil, storica frangia della tifoseria parigina, ha esposto una bella coreografia con tanto di fumogeni, che però non è piaciuta a tutti.

Secondo quanto riferito da 'Le Parisien', infatti, la UEFA avrebbe intenzione di aprire un caso disciplinare per valutare quali provvedimenti dare al PSG per l'uso di fumogeni. Nessuna sanzione, invece, per gli striscioni esposti al termine del primo tempo relativi a quanto sta accadendo tra Israele ed Hamas.