PSG-Milan, Pioli: “Leao non tira convinto? Ecco cosa penso di lui”

Sulle parole di Davide Calabria: "Spesso nel post partita perdiamo lucidità, possiamo essere arrabbiati perché potevamo fare meglio, ma quello che abbiamo preparato in settimana oggi l'abbiamo messo in campo. Dovevamo interpretare meglio, era troppo importante fare bene il primo passaggio dopo aver recuperato il pallone. Bisogna alzare il livello".

Su Rafael Leao: "Non tira convinto? Non credo, in questo momento non ha facilità nel trovare la porta. Oggi era in uno contro contro Marquinhos che è un grande difensore, ma ha creato situazioni pericolose".