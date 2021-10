Porto-Milan, Tomori: “Ottimisti sulla possibilità di qualificarci”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'UEFA.com' prima di Porto-Milan, terzo turno del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'UEFA.com' prima di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. "Mancano ancora quattro partite del girone, quindi abbiamo ancora una possibilità di qualificarci e siamo ancora ottimisti al riguardo. Abbiamo ancora molta strada da fare e penso che possiamo essere contenti delle nostre prestazioni, ma non dei risultati. Dobbiamo cercare di unire queste cose insieme per ottenere dei risultati e ottenere dei punti".